Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова

За последний месяц на активиста Егора Жукова совершено два нападения

Егор Жуков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Власти не склонны связывать между собой разные случаи нападения на представителей оппозиции, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. На вопрос, не внушает ли опасений цепочка нападений на оппозиционеров, он ответил советом не выстраивать их.

«Я бы не выстраивал цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем почему, но мы знаем, что соответствующие проверки проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону, — о том, не напрягает ли цепочка нападений на оппозицию», — сказал Песков.

Нападение на блогера и фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова произошло вечером 30 августа. Как сообщила команда блогера, его избили около дома, нападавших было двое, которые скрылись с места происшествия. После инцидента Жукова госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После обследования врачи отпустили его домой.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК (побои). Ранее представитель Жукова Стас Топорков сообщил РБК, что ночью тот написал заявление в полицию, после чего началась проверка.