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Политика ,  
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Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова

За последний месяц на активиста Егора Жукова совершено два нападения
Егор Жуков
Егор Жуков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Власти не склонны связывать между собой разные случаи нападения на представителей оппозиции, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. На вопрос, не внушает ли опасений цепочка нападений на оппозиционеров, он ответил советом не выстраивать их.

«Я бы не выстраивал цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем почему, но мы знаем, что соответствующие проверки проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону, — о том, не напрягает ли цепочка нападений на оппозицию», — сказал Песков.

Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова
Общество
Егор Жуков

Нападение на блогера и фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова произошло вечером 30 августа. Как сообщила команда блогера, его избили около дома, нападавших было двое, которые скрылись с места происшествия. После инцидента Жукова госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После обследования врачи отпустили его домой.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК (побои). Ранее представитель Жукова Стас Топорков сообщил РБК, что ночью тот написал заявление в полицию, после чего началась проверка.

Это не первое нападение на Жукова за последние время. 25 июля команда блогера сообщила о нападении на него около дома. В частности, глава команды Евгений Овчаров рассказал, что на Жукова напали двое неизвестных в 23:55 мск: «Егор поставил блок первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности».

Жуков — один фигурантов «московского дела» о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Дела возбудили после несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Тогда на митинге, по официальным данным, задержали 1074 человека. При этом несколько человек получили реальные сроки.

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Германия попросила не прикрывать ситуацию с Навальным «фиговым листком»
Политика
Хайко Маас

Большой международный резонанс получило также дело находящегося на лечении в Германии основателя ФБК Алексея Навального. Соратники политика считают, что он был отравлен. Врачи немецкой клиники «Шарите», где сейчас находится оппозиционер, также заявили, что клиническая картина указывает на отравление, но конкретное вещество не обнаружено.

Навальному стало плохо 20 августа при перелета из Томска в Москву. С тех пор он находится без сознания. Кремль и Генпрокуратура заявили, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: оппозиция, нападение, Дмитрий Песков
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