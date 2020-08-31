Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова

Егор Жуков (Фото: АГН «Москва»)

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения фигуранта «московского дела» Егора Жукова в столице. Это следует из сообщения на сайте ГУ МВД по Москве.

В сообщении говорится, что в полицию обратился мужчина, который сообщил о нападении и избиении на улице Расщупкина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее представитель Жукова Стас Топорков сообщил РБК, что ночью Егор Жуков написал заявление в полицию, после чего полиция начала проверку в рамках уголовной статьи о побоях.

Нападение на Жукова произошло вечером 30 августа. Команда Жукова сообщала, что его избили около дома, по их данным нападавших было двое, они скрылись с места происшествия. После инцидента Жукова госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В настоящий момент он находится дома. Его команда считает, что нападение связано с политической деятельностью. По словам Топоркова, это второе нападение на Жукова, до этого его пытались избить в июле.