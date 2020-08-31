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Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова

Егор Жуков
Егор Жуков (Фото: АГН «Москва»)

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения фигуранта «московского дела» Егора Жукова в столице. Это следует из сообщения на сайте ГУ МВД по Москве.

В сообщении говорится, что в полицию обратился мужчина, который сообщил о нападении и избиении на улице Расщупкина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее представитель Жукова Стас Топорков сообщил РБК, что ночью Егор Жуков написал заявление в полицию, после чего полиция начала проверку в рамках уголовной статьи о побоях.

Представитель Егора Жукова сообщил о его состоянии после нападения
Политика
Егор Жуков

Нападение на Жукова произошло вечером 30 августа. Команда Жукова сообщала, что его избили около дома, по их данным нападавших было двое, они скрылись с места происшествия. После инцидента Жукова госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В настоящий момент он находится дома. Его команда считает, что нападение связано с политической деятельностью. По словам Топоркова, это второе нападение на Жукова, до этого его пытались избить в июле.

Егор Жуков — один фигурантов «дела 27 июля». Это совокупное обозначение уголовных дел по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Дела возбудили после несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Тогда на митинге, по официальным данным, задержали 1074 человека. Несколько человек получили реальные сроки.

Теги: МВД, нападение
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