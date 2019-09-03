СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

СК поясняет, что удалось установить «непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года», однако в ходе расследования был «установлен другой эпизод преступной деятельности Жукова».

В 2017 году Жуков разместил на своем канале на YouTube видеозаписи, которые содержат «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов», поясняет ведомство.

О том, что студента Высшей школы экономики Жукова обвинили в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК России), днем 3 сентября сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.