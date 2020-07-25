Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома. Соответствующее обращение размещено в Telegram-канале его команды. О нападении также сообщают издание Znak.com и Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на главу «Команды Жукова» Евгения Овчарова.

По словам Жукова, он «успел скрыться» и не получил серьезных травм.

Овчаров уточнил, что на Жукова напали двое неизвестных, нападение произошло около 23:55 по мск. «Егор поставил «блок» первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», — сказал Овчаров.





21-летний Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля», которое представляет серию уголовных дел, возбужденных после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.



Жукова задержали 2 августа, первоначально ему вменили участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), но затем это обвинение сняли, а юношу перевели из СИЗО под домашний арест.