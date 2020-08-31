В 11 регионах России иммунитет к COVID-19 составил 20%

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, ведомство провело первый этап исследования иммунитета россиян к заболеванию в июне-августе. Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета был выявлен среди детей дошкольного (от 1 до 6 лет) и раннего школьного возраста (от 7 до 13 лет).

«Показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», — добавили в Роспотребнадзоре.

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