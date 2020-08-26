Россия создаст с Китаем совместную лабораторию для исследования COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 14:31
РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса Общество, 19:12 Институт цвета Pantone и рэпер Нас создали универсальный черный цвет Стиль, 19:02 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:59 Жириновский предложил Путину решение по Фургалу для успокоения Хабаровска Политика, 18:58 Классные руководители получат надбавку в 5 тыс. рублей отдельной выплатой Общество, 18:55 Собянин разрешил каждому москвичу поучаствовать в испытаниях вакцины Общество, 18:54 В СПЧ прокомментировали заявление Минобороны об искоренении дедовщины Общество, 18:53 Дочь Пескова сообщила о работе над собственным брендом Бизнес, 18:50 Россия создаст с Китаем совместную лабораторию для исследования COVID-19 Общество, 18:48 Адвокат счел давлением информацию о проверке Ананьева из-за «ландромата» Общество, 18:48 Голикова назвала обратившиеся к России за вакциной страны Общество, 18:44 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 18:34 Как правильно выбрать криптобиржу. 5 простых правил Крипто, 18:28 Стоимость пяти IT-гигантов США — $7 трлн. Больше, чем ВВП 16 стран G20 Инвестиции, 18:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия создаст с Китаем совместную лабораторию для исследования COVID-19

Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Россия и КНР заключили меморандум о создании совместной лаборатории по изучению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

Лаборатория будет образована на базе столичного Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова и Института микробиологии Китайской академии наук. Меморандум подписали Голикова и вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань.

Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря
Общество
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Ранее стало известно, что российская фармкомпания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции. После этого «Петровакс» планирует производить вакцину на собственном заводе в Московской области для поставок на российские рынки и в страны СНГ. Власти Китая заявляли, что препарат может появиться на рынках к концу декабря.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Китай, лаборатория, Татьяна Голикова
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 августа
Общество
В России за сутки умерли 115 пациентов с коронавирусом
Общество
В России провели более 35 млн тестов на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter