Россия создаст с Китаем совместную лабораторию для исследования COVID-19

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Россия и КНР заключили меморандум о создании совместной лаборатории по изучению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

Лаборатория будет образована на базе столичного Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова и Института микробиологии Китайской академии наук. Меморандум подписали Голикова и вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань.

Ранее стало известно, что российская фармкомпания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции. После этого «Петровакс» планирует производить вакцину на собственном заводе в Московской области для поставок на российские рынки и в страны СНГ. Власти Китая заявляли, что препарат может появиться на рынках к концу декабря.