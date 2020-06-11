Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в трех регионах России

Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют у жителей трех пилотных регионов России: Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга в июне. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, речь идет о сероэпидемиологическом исследовании, которое в июне текущего года проведут с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с медицинскими организациями указанных регионов.

В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше).

По данным Роспотребнадзора, полученные данные необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию от коронавируса в России планируется провести в августе текущего года. По словам министра, уже ведется производство препарата.