Пандемия коронавируса , 10 авг, 15:15
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Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Анна Попова
Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
По ее словам, в удельном весе от количества всех обследованных в Татарстане обнаружили 31,5% участников исследования с антителами к коронавирусу, в Тульской области — 27,8%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Тюменской области — 24,5%.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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