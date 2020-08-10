Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID

Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, в удельном весе от количества всех обследованных в Татарстане обнаружили 31,5% участников исследования с антителами к коронавирусу, в Тульской области — 27,8%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Тюменской области — 24,5%.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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