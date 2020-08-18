Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19

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У более чем 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор, передает «РИА Новости».

Специалисты провели в 23 регионах России более 65 тыс. тестов. На данный момент завершается исследование еще в трех регионах, на них приходится еще 9 тыс. тестов. Роспотребнадзор добавляет, что в 26 регионах были обследованы по 2800–3200 человек.

В начале августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлено в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Она отметила, от количества всех обследованных в Татарстане у 31,5% участников исследования выявили антитела к коронавирусу, в Тульской области — 27,8%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Тюменской области — 24,5%.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 августа, в России выявили более 927 тыс. случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 736 тыс. человек, а умерли 15,7 тыс. пациентов.