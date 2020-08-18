Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 17 авг, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 17 авг, 12:45
В Минэнерго заявили об отсутствии симптомов коронавируса у Новака Политика, 09:29 «Сент-Луис» Тарасенко сравнял счет с «Ванкувером» в серии Кубка Стэнли Спорт, 09:21 В Москве еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса Общество, 09:19 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 09:07 «Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Pro, 09:03 В матче Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» поставили ряд рекордов Спорт, 08:51 Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах Финансы, 08:42 Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку Политика, 08:39 Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом Общество, 08:35 Водка не попала в топ-50 покупок россиян в алкомаркетах Бизнес, 08:30 Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19 Общество, 08:22 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:16 Уолл-стрит на все руки: как кризис расшевелил банкиров — Bloomberg Pro, 08:02 Дегтярев пригласил участников акций в защиту Фургала в народный совет Политика, 07:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У более чем 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор, передает «РИА Новости».

Специалисты провели в 23 регионах России более 65 тыс. тестов. На данный момент завершается исследование еще в трех регионах, на них приходится еще 9 тыс. тестов. Роспотребнадзор добавляет, что в 26 регионах были обследованы по 2800–3200 человек.

В начале августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлено в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Она отметила, от количества всех обследованных в Татарстане у 31,5% участников исследования выявили антитела к коронавирусу, в Тульской области — 27,8%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Тюменской области — 24,5%.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 августа, в России выявили более 927 тыс. случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 736 тыс. человек, а умерли 15,7 тыс. пациентов.

Теги: коронавирус, Россия, Роспотребнадзор, COVID-19
Материалы по теме
В Москве за сутки от коронавируса умерли 11 человек
Общество
Освещавший командировку Мишустина пул прекратил работу из-за коронавируса
Общество
В Испании российскую вакцину от COVID-19 по ошибке назвали советской
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter