В России начался второй этап исследования иммунитета населения к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Второй этап исследовательского проекта по оценке уровня иммунитета к коронавирусной инферкции COVID-19 среди населения России стартует в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой коронавирусной инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщили в службе, в дальнейшем этот этап исследования распространится и на другие субъекты федерации.

Во время первого этапа в июне-августе специалисты обследовали более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах.