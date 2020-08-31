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Пандемия коронавируса ,  
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В России начался второй этап исследования иммунитета населения к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Второй этап исследовательского проекта по оценке уровня иммунитета к коронавирусной инферкции COVID-19 среди населения России стартует в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой коронавирусной инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщили в службе, в дальнейшем этот этап исследования распространится и на другие субъекты федерации.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Во время первого этапа в июне-августе специалисты обследовали более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах.

Выяснилось, что максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1–6 лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста. Для этих возрастных групп показатели иммунитета превысили средний уровень в 1,3–2,1 раза.

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Что касается социально-профессиональной структуры, наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

О планах исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу Роспотребнадзор сообщил в начале июня. Тогда в ведомстве рассказывали, что в исследовании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп — от 18 до 70 лет и старше.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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