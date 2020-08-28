Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Генеральная прокуратура провела проверку законности приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК), в результате которой государство потеряло контрольную долю, и нашла нарушения законодательства, говорится в сообщении ведомства.
Ранее поручение провести проверку дал президент Владимир Путин.
«В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — сделала вывод генпрокуратура.
Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения. «Кроме того, материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в БСК.