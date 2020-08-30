СМИ узнали о решении МИД Германии вызвать посла Белоруссии

Министерство иностранных дел Германии (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

Власти Германии вызовут в МИД посла Белоруссии в ФРГ. Причиной стало лишение Минском аккредитаций и высылка иностранных журналистов. Информацию об этом распространило в Twitter агентство AFP, ссылаясь на правительственные источники.

Днем ранее стало известно о лишении аккредитаций иностранных журналистов, которые занимались освещением протестов в Белоруссии. Журналист немецкого телеканала ARD Илья Кузнецов рассказал, что его вместе с двумя коллегами лишили аккредитации «в целях обеспечения информационной безопасности страны». 28 августа они были задержаны, милиция составила протокол по ст. 23.34 КоАп за участие в массовой акции. По словам Кузнецова, журналисты будут депортированы с запретом возвращаться в течение пяти лет.

В Минске 27 августа милиция под предлогом проверки документов задержала около 20 журналистов из разных стран, которые собирались освещать акцию протеста. Министр иностранных дел ФРГ 29 августа назвал это «неприемлемым», оставив за собой право «принимать дальнейшие меры».

В прошлый раз МИД Германии вызывал посла Белоруссии 13 августа, он был приглашен для ознакомления с позицией Берлина по ситуации с президентскими выборами в Белоруссии.

В Минске 30 августа прошел оппозиционный «Марш мира и независимости». Демонстранты дошли до резиденции президента страны Александра Лукашенко, где их встретил помощник президента Николай Латышенок. Он заявил, что выборы главы республики 9 августа были честными и отверг возможность переговоров с оппозицией.



Демонстрации оппозиции начались по всей стране 9 августа после выборов президента, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов, не признала итоги выборов.