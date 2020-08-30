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Помощник Лукашенко объяснил жесткий разгон митингов после выборов

Разгон митинга 9 августа в Минске
Разгон митинга 9 августа в Минске (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Жесткий разгон митингов 9–12 августа в Белоруссии случился из-за строительства протестующими баррикад и перекрытия ими улиц. Об этом рассказал помощник президента Александра Лукашенко Николай Латышенок, передает корреспондент РБК.

«Потому что люди построили баррикады. Второе — то, что перекрывались улицы и (протестующие) мешали обычным жителям двигаться по городу», — сказал Латышенок, который вышел к митингующим у резиденции Лукашенко в Минске.

В центре Минска началась акция оппозиции
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Фото: Александра Квиткевич / TUT.by

Ранее Латышенок заявил демонстрантам, что выборы главы республики 9 августа прошли честно.

В воскресенье, 30 августа, в Минске состоялся оппозиционный Марш мира и независимости. Демонстранты прошли по центральным улицам города и приблизились к резиденции Лукашенко. Перед началом мероприятия силы правопорядка стянули автозаки, военную технику и водометы. По данным МВД Белоруссии, к 19:00 мск задержаны 140 участников протестной акции. Также ведомство сообщило об одном случае нападения протестующих на автомобиль милиции.

Теги: Белоруссия, протесты, Александр Лукашенко
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