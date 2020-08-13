МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Денис Сидоренко (Фото: germany.mfa.gov.by)

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов. Об этом сообщает издание Bild.

«Белорусский посол Денис Сидоренко был вызван в министерство иностранных дел. Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии относительно хода выборов», — пишет издание. Конкретных данных, что было сообщено послу, издание не приводит.

Ранее 13 августа лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.

«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — заявили в совместном обращении президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президента Литвы Гитанас Науседа.