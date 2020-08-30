В Минске задержали корреспондента ТАСС

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

ТАСС сообщил о задержании своего корреспондента Ивана Колыганова в Минске.

По данным агентства, с телефона Колыганова пришло сообщение, что он доставлен в РУВД Октябрьское. «Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице «Минск», на улицу не выходил», — сообщает ТАСС.

В агентстве напомнили, что на неделе уже задерживались три корреспондента ТАСС, которые были отпущены после проверки документов.

Накануне стало известно, что МИД Белоруссии начал массово лишать аккредитации иностранных журналистов, которые занимаются освещением акций протеста в стране. Всего аккредитации лишили 19 журналистов.