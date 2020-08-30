Глава МИД Финляндии сообщил о желании Тихановской диалога с властью

Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская хочет начать диалог с белорусским руководством. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Ранее Хаависто написал в своем Twitter, что во время визита в Литву, где сейчас находится лидер белорусской оппозиции, встретился с Тихановской. «Белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью страны», — написал он в Twitter.

По итогам визита в Эстонию финский министр также рассказал, что Тихановская попросила его о помощи в налаживании диалога с руководством Белоруссии. Он отметил, что Финляндия и другие страны Евросоюза готовы поддержать диалог оппозиции и власти в этой стране.

Хаависто считает, что полезным инструментом в налаживании диалога в Белоруссии может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Yle. По его словам, Албания, в настоящее время председательствующая в ОБСЕ, и Швеция, которая будет председательствовать в следующем году, предложили отправиться с визитом в Минск, чтобы начать диалог с руководством республики. Глава финского МИДа также назвал проведение новых выборов в Белоруссии единственной возможностью выхода из кризисной ситуации.