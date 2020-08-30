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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МИД Финляндии сообщил о желании Тихановской диалога с властью

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская хочет начать диалог с белорусским руководством. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Ранее Хаависто написал в своем Twitter, что во время визита в Литву, где сейчас находится лидер белорусской оппозиции, встретился с Тихановской. «Белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью страны», — написал он в Twitter.

По итогам визита в Эстонию финский министр также рассказал, что Тихановская попросила его о помощи в налаживании диалога с руководством Белоруссии. Он отметил, что Финляндия и другие страны Евросоюза готовы поддержать диалог оппозиции и власти в этой стране.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Хаависто считает, что полезным инструментом в налаживании диалога в Белоруссии может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Yle. По его словам, Албания, в настоящее время председательствующая в ОБСЕ, и Швеция, которая будет председательствовать в следующем году, предложили отправиться с визитом в Минск, чтобы начать диалог с руководством республики. Глава финского МИДа также назвал проведение новых выборов в Белоруссии единственной возможностью выхода из кризисной ситуации.

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9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявила победителем действующего главу государства Александра Лукашенко, находящегося у власти уже более 25 лет. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей. Его главный соперник Светлана Тихановская, выдвинувшая свою кандидатуру после отказа в регистрации на выборах ее арестованного мужа, блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, набрала 10,1% голосов. Еще при подведений предварительных итогов выборов штаб Тихановской не признал итоги выборов. Там заявили, что, по их подсчетам, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Позднее Тихановская, уехавшая после выборов в Литву, заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы «страна успокоилась» и чтобы подготовить условия для проведения новых, честных и прозрачных, выборов. Кандидат от оппозиции призвала власти Евросоюза не признавать итоги выборов в республике. По ее словам, Лукашенко потерял «всякую легитимность в глазах своего народа и всего мира». Тихановская также напомнила о создании национального координационного совета с целью способствовать мирной передаче власти. После выборов в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Теги: Светлана Тихановская, протесты, Белоруссия, МИД Финляндии
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