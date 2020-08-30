Собянин выразил надежду на нормальный режим обучения в школах

Сергей Собянин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что основной объем обучения в школах удастся сохранить в нормальном режиме. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме», — сказал Собянин.

Он отметил, что представляет себе волнение родителей, отправляющих детей в классы, где по 20-30 человек.

Градоначальник рассчитывает, что в столице удастся «пройти учебный год нормально», несмотря на ограничения. «Конечно, ребята соскучились по общению, по школе, я их понимаю, и мы с удовольствием откроем 1 сентября двери», — добавил мэр.