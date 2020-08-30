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Собянин выразил надежду на нормальный режим обучения в школах

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что основной объем обучения в школах удастся сохранить в нормальном режиме. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в нормальном режиме», — сказал Собянин.

Он отметил, что представляет себе волнение родителей, отправляющих детей в классы, где по 20-30 человек.

Градоначальник рассчитывает, что в столице удастся «пройти учебный год нормально», несмотря на ограничения. «Конечно, ребята соскучились по общению, по школе, я их понимаю, и мы с удовольствием откроем 1 сентября двери», — добавил мэр.

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Фото: Виталий Невар / ТАСС

Накануне президент Владимир Путин подтвердил, что учебный год начнется 1 сентября и занятия будут проходить очно. При этом он не исключил, что возможен «гибкий подход» к обучению: занятия можно перенести в онлайн, если это не скажется на качестве обучения.

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Ранее в Минпросвещения заявили, что в школах отменят единый звонок на перемену. У каждого класса будет свой график занятий и перерывов между уроками. Десять регионов, в том числе Москва, решили отказаться от проведения школьных линеек, сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, родительские собрания будут проходить в онлайн-формате.

Теги: Сергей Собянин, школы, учебный год
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