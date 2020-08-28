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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.

По ее словам, у каждого класса будет свой график перерывов между уроками. Занятия в классах будут начинаться и заканчиваться в разное время. Питание школьников также будет организовано по графику.

«У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка», — сказала Романова.

По возможности за каждым классом будет закреплен определенный кабинет, добавила она.

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Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Глава департамента Минпросвещения напомнила, что эти меры прописаны в общих рекомендациях Минпросвещения и Роспотребнадзора для регионов.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября занятия в школах будут проводиться в очной форме. В августе Кравцов сообщил, что все регионы уже готовы к началу очного учебного года. При этом от проведения школьных линеек отказались десять регионов, в том числе Москва, добавил министр.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская сообщила, что родителям ограничат доступ в школы. Родительские собрания переведут в онлайн-формат.

Теги: Минпросвещения, школы, звонок, коронавирус
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