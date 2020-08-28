В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.

По ее словам, у каждого класса будет свой график перерывов между уроками. Занятия в классах будут начинаться и заканчиваться в разное время. Питание школьников также будет организовано по графику.

«У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка», — сказала Романова.

По возможности за каждым классом будет закреплен определенный кабинет, добавила она.