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В Минпросвещения сообщили об отказе 10 регионов от школьных линеек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Администрации десяти регионов России, включая Москву, отказались от проведения школьных линеек из-за эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Слова Кравцова приводятся на сайте партии.

Какие регионы, кроме Москвы, отказались проводить линейки, он не уточнил.

Глава ведомства также отметил, что все регионы уже готовы к началу очного учебного года. «Самое непростое — удовлетворить требованиям, соответствующим эпидемиологической ситуации. Мы собрали информацию из регионов, они также подтвердили готовность выполнять требования Роспотребнадзора», — сказал он.

Кравцов напомнил о невозможности заменить очную систему образования
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Фото: Елена Сиконская / Global Look Press

По словам министра, в случае вспышки COVID-19 школы не будут закрываться, а иностранные платформы для общения в режиме конференции Zoom и Skype будут заменены на российские аналоги.

О том, что регионы будут самостоятельно принимать решение о проведении праздничных школьных линеек, Кравцов сообщил 13 августа. В тот же день мэр Москвы Собянин заявил, что в столице традиционных праздничных мероприятий не будет.

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Фото: АГН «Москва»

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Кравцов также подчеркнул, что к моменту открытия все школы должны будут выполнить требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасного обучения в условиях пандемии.

Согласно правилам Роспотребнадзора, сотрудники должны проверять температуру каждого школьника при входе в здание, а также наблюдать, нет ли признаков респираторных заболеваний. Работники, организующие питание, обязаны носить маски и перчатки. Для учеников и учителей это необязательное требование. При этом власти неоднократно отмечали, что учебный год 1 сентября начнется в очном режиме.

Теги: 1 сентября, школы, Минпросвещения
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