В Минпросвещения сообщили об отказе 10 регионов от школьных линеек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Администрации десяти регионов России, включая Москву, отказались от проведения школьных линеек из-за эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Слова Кравцова приводятся на сайте партии.

Какие регионы, кроме Москвы, отказались проводить линейки, он не уточнил.

Глава ведомства также отметил, что все регионы уже готовы к началу очного учебного года. «Самое непростое — удовлетворить требованиям, соответствующим эпидемиологической ситуации. Мы собрали информацию из регионов, они также подтвердили готовность выполнять требования Роспотребнадзора», — сказал он.

По словам министра, в случае вспышки COVID-19 школы не будут закрываться, а иностранные платформы для общения в режиме конференции Zoom и Skype будут заменены на российские аналоги.