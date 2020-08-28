Получившему перелом на голосовании по поправкам журналисту разбили машину

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Корреспонденту «Медиазоны» в Санкт-Петербурге Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи шины. Об этом РБК рассказал сам журналист.

«Мы не пользовались в последний день машиной, нам сказали, что это произошло прошлой ночью, то есть не этой, а прошлой. Моя жена вызвала полицию», — сказал он.

Френкель не исключил, что инцидент может быть связан со случаем во время голосования по поправкам к Конституции, когда ему сломали руку на избирательном участке. В день, когда разбили его машину, он как раз получил отказ от Следственного комитета в возбуждении уголовного дела против полицейского Дениса Дмитриева, сообщил журналист.

«И в этот же день, видимо, нам разбили машину», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.