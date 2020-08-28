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Получившему перелом на голосовании по поправкам журналисту разбили машину

Фото: BukvaCe / Twitter
Фото: BukvaCe / Twitter

Корреспонденту «Медиазоны» в Санкт-Петербурге Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи шины. Об этом РБК рассказал сам журналист.

«Мы не пользовались в последний день машиной, нам сказали, что это произошло прошлой ночью, то есть не этой, а прошлой. Моя жена вызвала полицию», — сказал он.

Френкель не исключил, что инцидент может быть связан со случаем во время голосования по поправкам к Конституции, когда ему сломали руку на избирательном участке. В день, когда разбили его машину, он как раз получил отказ от Следственного комитета в возбуждении уголовного дела против полицейского Дениса Дмитриева, сообщил журналист.

«И в этот же день, видимо, нам разбили машину», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

30 июня Френкель приехал в участковую избирательную комиссию № 2191, где пытались удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, рассказывал журналист. Председатель избиркома попросила полицейских вывести и его самого. По его словам, они заломили ему руку и повалили на пол, что привело к перелому. Позже у Френкеля диагностировали перелом средней плечевой кости, его прооперировали.

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В полицейском протоколе, составленном на корреспондента «Медиазоны», говорилось, что Френкель «провоцировал конфликтную ситуацию» и «в некорректной вызывающей форме требовал ответа от присутствующих наблюдателей на знание ими нормативно-правовых актов» по голосованию по поправкам к Основному закону страны, «возмущался необходимостью регистрации в журнале регистрации», а также снимал на видео. Таким образом журналист «учинил скандал», который привел к скоплению граждан в помещении УИК № 2191.

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Следственный комитет начал проверку после нападения на журналиста. Сотрудники МВД составили на Френкеля три протокола об административных правонарушениях, в том числе о неповиновении полиции.

В конце июля Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал корреспондента «Медиазоны»: на 500 руб. по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), а также на 2 тыс. руб. по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП). Суд также вынес предупреждение по делу о нарушении режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП): Френкель, по данным суда, находился в помещении УИК без маски и перчаток.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на необходимость расследовать инцидент с журналистом Френкелем во время голосования по поправкам.

Теги: новости, журналист, Медиазона
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