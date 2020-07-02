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Кремль заявил о необходимости расследовать травмирование журналиста

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Случай с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому сломал руку полицейский, должен быть расследован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно, речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, такие случаи есть во всем мире, абсолютно во всех странах. «Естественно, мы относимся к этому критически», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, обращают ли внимание в Кремле на случаи противодействия работе журналистов.

Он отметил, что отдельные случаи, связанные с журналистами, вызывают беспокойство. В то же время, по словам Пескова, ему неизвестно о дополнительных распоряжениях президента на этот счет. Пресс-секретарь напомнил, что в России есть действующий закон о СМИ.

Ранее корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель заявил, что ему сломали руку полицейские при попытке вывести журналиста с избирательного участка Петербурга.

Материал дополняется

Теги: журналисты, Дмитрий Песков
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