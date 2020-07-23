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Поправки в Конституцию ,  
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На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

Давид Френкель
Давид Френкель (Фото: David Frenkel / Facebook)

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола. Об этом свидетельствует карточка Дзержинского районного суда. Первой на это обратила внимание «Медиазона».

Так, на журналиста составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ст. 5.69 КоАП (вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий) и по ст. 20.6.1 КоАП о нарушении «режима самоизоляции».

Все три протокола рассмотрит судья Ольга Андреева 27 июля. По данным «Медиазоны», эта же судья в 2018 году дважды отменила Френкелю штрафы по статье о неповиновении приставу и мелком хулиганстве.

О том, что на журналиста составят протоколы, стало известно 17 июля из телеграммы от полиции о вызове Френкеля в управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В России с 25 июня по 1 июля проходило общенациональное голосование по поправкам в Конституцию страны. 30 июня журналист «Медиазоны» приехал в участковую избирательную комиссию (УИК) №2191, в которой ранее попытались удалить одного из членов с правом решающего голоса. Давид Френкель представился председателю УИК, после чего она попросила полицейских вывести журналиста.

По его словам, сотрудники полиции заломили ему руку за спину, повалили на пол и ударили кулаком в предплечье. В результате Френкеля госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом правой руки и назначили операцию.

Глава избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко, в свою очередь, заявил, что журналист сломал руку при падении, но никто его не толкал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости расследовать инцидент. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК посмотрела видеозапись инцидента и в конфликте уже разбираются. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что материалы произошедшего были переданы в Следственный комитет.

Теги: журналист, протоколы, суд
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