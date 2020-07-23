На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

Давид Френкель (Фото: David Frenkel / Facebook)

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола. Об этом свидетельствует карточка Дзержинского районного суда. Первой на это обратила внимание «Медиазона».

Так, на журналиста составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ст. 5.69 КоАП (вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий) и по ст. 20.6.1 КоАП о нарушении «режима самоизоляции».

Все три протокола рассмотрит судья Ольга Андреева 27 июля. По данным «Медиазоны», эта же судья в 2018 году дважды отменила Френкелю штрафы по статье о неповиновении приставу и мелком хулиганстве.

О том, что на журналиста составят протоколы, стало известно 17 июля из телеграммы от полиции о вызове Френкеля в управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.