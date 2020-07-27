Суд оштрафовал получившего перелом на выборах корреспондента «Медиазоны»

Давид Френкель (Фото: David Frenkel / Facebook)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Френкель оштрафован на 500 руб. по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), а также на 2 тыс. руб. по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП). Кроме того, суд вынес предупреждение по делу о нарушении «режима самоизоляции» (ст. 20.6.1 КоАП). По данным суда, Френкель находился в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) без маски и перчаток.

РБК обратился за комментарием к Давиду Френкелю.

Общенациональное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля. 30 июня Френкель приехал в участковую избирательную комиссию № 2191, где ранее попытались удалить одного из членов с правом решающего голоса. Он представился председателю УИК, после чего она попросила полицейских вывести журналиста.