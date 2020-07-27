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Суд оштрафовал получившего перелом на выборах корреспондента «Медиазоны»

Давид Френкель
Давид Френкель (Фото: David Frenkel / Facebook)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Френкель оштрафован на 500 руб. по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), а также на 2 тыс. руб. по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП). Кроме того, суд вынес предупреждение по делу о нарушении «режима самоизоляции» (ст. 20.6.1 КоАП). По данным суда, Френкель находился в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) без маски и перчаток.

РБК обратился за комментарием к Давиду Френкелю.

Общенациональное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля. 30 июня Френкель приехал в участковую избирательную комиссию № 2191, где ранее попытались удалить одного из членов с правом решающего голоса. Он представился председателю УИК, после чего она попросила полицейских вывести журналиста.

На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции
Общество
Давид Френкель

Как рассказывал Френкель, сотрудники полиции заломили ему руку за спину, повалили на пол и ударили кулаком в предплечье. После этого врачи диагностировали у журналиста перелом правой руки и назначили операцию.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу организовало по факту происшествия проверку. Глава избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что Френкель сломал руку при падении и что его никто не толкал. 

После этого инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о необходимости его расследовать. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что материалы дела передали в Следственный комитет.

Теги: Суд, арест, «Медиазона»
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