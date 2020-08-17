Минобороны Белоруссии объяснило появление техники на дорогах страны
Минобороны Белоруссии объяснило появление военной техники на дорогах страны началом тактических учений. Об этом сообщил Tut.by со ссылкой на представителя Минобороны.
Различную технику жители республики видели в районе Минска. Отмечается, что все машины движутся в западном направлении.
Днем ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что на российских трассах Е-95 и M-1 видели десятки грузовиков «Урал» и «КамАЗ» без номеров и опознавательных знаков, которые двигались в сторону границы с Белоруссией. По предположению CIT, такими автомобилями пользуется Росгвардия.
Также Telegram-канал Ateo опубликовал видео с кадрами перемещения колонны БТР, назвав их при этом ошибочно автозаками, предположительно, в сторону города Орши.
Накануне Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале анонсировало проведение военных учений в Гродненской области у границы с Литвой. Учения должны пройти с 17 по 20 августа. В них вовлечены ракетные войска и артиллерия. Занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой проведут отдельные танковые и механизированные батальоны, также будут «отработаны вопросы усиления участков государственной границы».