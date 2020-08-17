Минобороны Белоруссии объяснило появление техники на дорогах страны

Фото: mil.by

Минобороны Белоруссии объяснило появление военной техники на дорогах страны началом тактических учений. Об этом сообщил Tut.by со ссылкой на представителя Минобороны.

Различную технику жители республики видели в районе Минска. Отмечается, что все машины движутся в западном направлении.

Днем ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что на российских трассах Е-95 и M-1 видели десятки грузовиков «Урал» и «КамАЗ» без номеров и опознавательных знаков, которые двигались в сторону границы с Белоруссией. По предположению CIT, такими автомобилями пользуется Росгвардия.

Также Telegram-канал Ateo опубликовал видео с кадрами перемещения колонны БТР, назвав их при этом ошибочно автозаками, предположительно, в сторону города Орши.

Накануне Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале анонсировало проведение военных учений в Гродненской области у границы с Литвой. Учения должны пройти с 17 по 20 августа. В них вовлечены ракетные войска и артиллерия. Занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой проведут отдельные танковые и механизированные батальоны, также будут «отработаны вопросы усиления участков государственной границы».