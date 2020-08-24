В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального Политика, 22:59 Суд арестовал IT-эксперта Госдумы за мошенничество Общество, 22:56 Владельцы TikTok подали в суд на американское правительство Политика, 22:49 Чурикова оценила отказ от гендерного разделения наград на Берлинале Общество, 22:45 Омские врачи не нашли у Навального упомянутые медиками ФРГ вещества Политика, 22:33 СМИ сообщили о возможном отсутствии Кокорина на поле до конца сентября Спорт, 22:11 Эксперты предсказали доллар по ₽73 в начале сентября Инвестиции, 22:09 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 22:02 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 21:55 СМИ сообщили о подаче жалобы «Краснодаром» в РФС на судейство с «Уралом» Спорт, 21:52 Посольство сообщило об отсутствии задержанных в Белоруссии россиян Политика, 21:49 В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса Политика, 21:32 В Гомеле завели дело из-за замены госфлага на бело-красно-белый Политика, 21:15 WSJ узнала о влиянии Цукерберга на решение Трампа заблокировать TikTok Технологии и медиа, 21:13
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

Призвать граждан из запаса Минобороны Белоруссии решило для приведения в повышенную готовность некоторых воинских частей. Количество резервистов и срок, на которые они станут в строй, не раскрываются
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство обороны Белоруссии заявило о третьем этапе комплексной проверки боеготовности армии, в ходе которой в некоторые подразделения будут призваны военнослужащие запаса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского военного ведомства.

«Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сообщили в Минобороны.

Третий этап начался 24 августа, руководство им осуществляет Генеральный штаб. В сообщении также говорится, что проверка завершится проведением тактического учения.

На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР
Политика
БТР-82А во время сборки на Арзамасском машиностроительном заводе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала массовых протестов в стране неоднократно заявлял о внешней военной угрозе. На днях министр обороны страны Виктор Хренин, заявил, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силового блока «по стабилизации обстановки» в качестве предлога для смены политического курса страны.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — сказал он. По мнению Хренина, подобный сценарий возможен в результате задействования военных частей и подразделений высокой готовности, которые дислоцированы в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии.

Video

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

23 августа Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости — в бронежителе и с автоматом в руках.

Ранее он посетил воинские части в западных регионах страны и пообещал, что Белоруссия будет реагировать без предупреждения на действия нарушителей государственной границы с западной стороны. «Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил Лукашенко после оперативного доклада министра обороны Хренина.

22 августа, после посещения полигона Лукашенко прибыл в пункт постоянной дислокации шестой отдельной гвардейской механизированной бригады, где он провел совещание с руководством силового блока. Там он сообщил, что принял решение привести основные части вооруженных сил в полную боевую готовность. Это решение президент Белоруссии охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, армия, учения, резервисты
Материалы по теме
На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР
Политика
МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы из-за спора о вертолете у границы
Политика
ВВС Белоруссии объяснили угрозу от запущенных Литвой шаров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter