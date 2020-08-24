В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

Призвать граждан из запаса Минобороны Белоруссии решило для приведения в повышенную готовность некоторых воинских частей. Количество резервистов и срок, на которые они станут в строй, не раскрываются

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство обороны Белоруссии заявило о третьем этапе комплексной проверки боеготовности армии, в ходе которой в некоторые подразделения будут призваны военнослужащие запаса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского военного ведомства.

«Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сообщили в Минобороны.

Третий этап начался 24 августа, руководство им осуществляет Генеральный штаб. В сообщении также говорится, что проверка завершится проведением тактического учения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала массовых протестов в стране неоднократно заявлял о внешней военной угрозе. На днях министр обороны страны Виктор Хренин, заявил, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силового блока «по стабилизации обстановки» в качестве предлога для смены политического курса страны.