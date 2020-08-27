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Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией

Лукашенко готов пойти на переговоры с оппозицией, однако для этого от противоположной стороны должны выступать «вменяемые» люди, говорит он. Готов он обсудить и принятие новой Конституции, но предложение должно исходить от рабочих
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Александр Лукашенко готов начать диалог с оппозицией и обсудить возможность изменения Конституции, однако для этого с противоположной стороны должны выступить «вменяемые» представители оппозиции. Слова белорусского лидера передает БелТА.

«Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — сказал Лукашенко.

Внесение изменений в Конституцию, по его словам, возможно в том случае, если такие предложения подготовят трудовые или студенческие коллективы. «Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей — и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране», — заявил он.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

25 августа в ходе выступления перед Европарламентом о готовности к диалогу с официальными властями заявила один из лидеров оппозиции, соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Своим главным требованием она назвала проведение новых открытых выборов и мирный трансфер власти.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко
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