Захарова заявила о вмешательстве в дела Белоруссии из-за границы

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Действия некоторых стран — членов Евросоюза, НАТО и США можно расценивать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Как это можно квалифицировать? Исключительно и только как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Мы так это и квалифицируем. <...> Доказательной базы более чем достаточно», — сообщила Захарова. Она уточнила, что речь идет, в частности, о действиях государств Прибалтики и Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о «шевелении войск НАТО» вблизи границ республики в Литве и Польше. Он также заявлял, что Запад хочет захватить Гродненскую область Белоруссии, причем инициатива исходит от США, а Европа им «подыгрывает». По мнению белорусского политика, в Варшаве был создан специальный центр по решению этого вопроса.