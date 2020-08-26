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Протесты в Белоруссии ,  
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Захарова заявила о вмешательстве в дела Белоруссии из-за границы

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Действия некоторых стран — членов Евросоюза, НАТО и США можно расценивать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Как это можно квалифицировать? Исключительно и только как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Мы так это и квалифицируем. <...> Доказательной базы более чем достаточно», — сообщила Захарова. Она уточнила, что речь идет, в частности, о действиях государств Прибалтики и Польши.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о «шевелении войск НАТО» вблизи границ республики в Литве и Польше. Он также заявлял, что Запад хочет захватить Гродненскую область Белоруссии, причем инициатива исходит от США, а Европа им «подыгрывает». По мнению белорусского политика, в Варшаве был создан специальный центр по решению этого вопроса.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Власти Польши в ответ сообщали, что не намерены нарушать территориальную целостность Белоруссии, удивлены и опечалены подобными предположениями со стороны Минска. Глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский указывал, что президенты Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) призывают другие государства не ущемлять суверенитет Белоруссии.

В НАТО отметили, что альянс внимательно следит за событиями в Белоруссии, однако не наращивает военные силы в регионе. 

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал Лукашенко бывшим президентом Белоруссии и предположил, что он хочет создать повод для того, чтобы попросить помощи у России и «полностью разрушить независимость страны».

Президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты следят за «ужасной» ситуацией в республике. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что выборы президента в Белоруссии были несвободными и несправедливыми, а из-за действий властей по разгону протестующих Америка может ввести против Белоруссии санкции.

Теги: Мария Захарова, МИД, Белоруссия, протесты
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