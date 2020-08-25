Кремль назвал условие расследования случившегося с Навальным

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Российские и немецкие врачи занимаются первой стадией расследования инцидента с политиком Алексеем Навальным, которого госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Врачи и российские сначала, и немецкие врачи впоследствии — они и занимаются первой стадией этого расследования. Пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором находится пациент», — сказал Песков в ответ на вопрос о реакции Кремля на призывы западных лидеров к расследованию произошедшего.

По его словам, для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал он.

Материал дополняется