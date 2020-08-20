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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сделать прививку от коронавируса смогут не все из-за противопоказаний, схожих с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Прививку нельзя делать тем, у кого температура выше 37 градусов или кто недавно принимал алкоголь. «На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — уточнил врач.

Кроме того, Жемчугов посоветовал тем, кто испытает сомнения насчет вакцинации, перед прививкой обратиться к врачам и задать им вопросы.

«Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс 4 градуса. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц», — пояснил врач.

Помимо этого, необходимо учитывать и то, что вакцинацию должен делать врач, а не медсестра. Он добавил, что другую информацию, которую надо знать насчет прививки, можно прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава. Тогда пациент может не стесняться и требовать того, чтобы все нормы были соблюдены.

В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса
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Фото: Hector Vivas / Getty Images

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V») 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Разработкой препарата занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. По словам его руководителя Александра Гинцбурга, вакцинация обеспечит иммунитет против COVID-19 на два года. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.

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Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) попросила Минздрав перенести регистрацию препарата, пока нет успешного завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника-V». Также фармкомпании назвали гонку за вакциной «пережитком героической парадигмы». В ответ, в Росздравнадзоре заявили, что претензии участников рынка основаны на незнании результатов исследований препарата.

Теги: коронавирус, вакцина, COVID-19
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