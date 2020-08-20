Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Сделать прививку от коронавируса смогут не все из-за противопоказаний, схожих с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Прививку нельзя делать тем, у кого температура выше 37 градусов или кто недавно принимал алкоголь. «На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — уточнил врач.

Кроме того, Жемчугов посоветовал тем, кто испытает сомнения насчет вакцинации, перед прививкой обратиться к врачам и задать им вопросы.

«Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс 4 градуса. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц», — пояснил врач.

Помимо этого, необходимо учитывать и то, что вакцинацию должен делать врач, а не медсестра. Он добавил, что другую информацию, которую надо знать насчет прививки, можно прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава. Тогда пациент может не стесняться и требовать того, чтобы все нормы были соблюдены.