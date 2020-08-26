Главу томского штаба Навального вызвали в полицию для опроса

Ксения Фадеева (Фото: fadeevaksusha / Facebook)

Руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву пригласили в отделение полиции для опроса в связи с возможным отравлением оппозиционера. Об этом она сообщила РБК.

«Я вчера ходила на опрос. Они до этого уже опрашивали моих коллег, а про меня как будто забыли, или я не знаю, в чем была причина, почему они меня на следующий день после случившегося не позвали. Но вот вчера вспомнили», — сказала Фадеева.

По ее словам, опрос проводила полиция на транспорте. «На них это все просто перевесили», — сказал она. Фадеева добавила, что уголовное дело по-прежнему не заведено, а сейчас идет «якобы какая-то доследственная проверка».

РБК направил запрос в управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.