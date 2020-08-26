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Главу томского штаба Навального вызвали в полицию для опроса

Ксения Фадеева
Ксения Фадеева (Фото: fadeevaksusha / Facebook)

Руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву пригласили в отделение полиции для опроса в связи с возможным отравлением оппозиционера. Об этом она сообщила РБК.

«Я вчера ходила на опрос. Они до этого уже опрашивали моих коллег, а про меня как будто забыли, или я не знаю, в чем была причина, почему они меня на следующий день после случившегося не позвали. Но вот вчера вспомнили», — сказала Фадеева.

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По ее словам, опрос проводила полиция на транспорте. «На них это все просто перевесили», — сказал она. Фадеева добавила, что уголовное дело по-прежнему не заведено, а сейчас идет «якобы какая-то доследственная проверка».

РБК направил запрос в управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Политика
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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки самолета в Омске его госпитализировали в местную больницу. Через два дня его перевезли на лечение в Германию. Соратники оппозиционера утверждают, что его отравили. Российские врачи исключают эту версию. При этом медики немецкой клиники указывают, что клиническая картина говорит об отравлении ингибиторами холинэстеразы, хотя конкретное вещество пока не найдено.

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Евросоюз потребовал от России провести прозрачное расследование возможного отравления Навального и призвать к ответу виновных. В Госдепартаменте США сообщили, что если информация об отравлении политика подтвердится, то Вашингтон поддержит призыв Брюсселя к расследованию инцидента и предоставит для этого необходимую помощь.

Говоря об подобных призывах со стороны иностранных государств, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока первой стадией расследования инцидента занимаются российские и немецкие врачи. Необходимо установить причину того, что привело к ухудшению состояния Навального, так как для уголовного расследования должен быть повод, отмечал он.

Теги: Алексей Навальный, полиция, новости
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