Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Майк Помпео (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь. Об этом говорится в заявлении государственного департамента США, опубликованном на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщением о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Если эти сообщения подтвердятся, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к проведению всеобъемлющего расследования и готовы оказать содействие», — заявили в Госдепе.

«Семья господина Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к нему лица были привлечены к ответственности. Мы сочувствуем семье господина Навального и надеемся на его полное выздоровление», — говорится в заявлении.

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