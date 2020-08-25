МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

Фото: Christian Mang / Reuters

Попытки западных стран обвинить омских врачей в стремлении «сокрыть истину» по поводу лечения оппозиционного политика Алексея Навального оскорбительны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

МИД России отмечает, что при подтверждении версии об отравлении Навального США пообещали принять меры, на фоне которых «померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

В ответ на это в МИДе указали на недопустимость голословных обвинений и отметили, что российские власти выступают за «самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в заявлении МИДа.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку. Его госпитализировали в местную клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП № 1), где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оппозиционер впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш писала, что политика могли отравить. По словам главного врача БСМП № 1 Александра Мураховского, состояние оппозиционера вызвало нарушение обмена веществ. Омские врачи отказывались разрешать его транспортировку за границу, как хотела семья и соратники Навального, однако позже согласились.

Политика перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charité). Там сообщали, что результаты клинических исследований Навального «указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Кроме того, как говорил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, власти Германии считают «отчасти вероятным» то, что политика отравили.

Материал дополняется