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Отравление Навального ,  
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В ФРГ назвали «отчасти вероятным» отравление Навального

Оппозиционному политику нужно предоставить личную защиту, считает представитель правительства ФРГ. При этом в МИД отметили, что в деле Навального отсутствуют многие факты и Берлину нужно получить больше информации о произошедшем
Больница «Шарите», где лечат Алексея Навального
Больница «Шарите», где лечат Алексея Навального (Фото: Markus Schreiber / AP)

Власти Германии считают «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

В Берлине убеждены, что Навальному нужно предоставить личную защиту, добавил он.

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Чтобы убедиться в том, что политика действительно отравили, на чем настаивают его сторонники, Германии нужно получить больше информации о произошедшем, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Хайко Маас. «В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, и вероятно, криминологические, — приводит агентство слова Мааса. — Мы должны дождаться их».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Навальный впал в кому. Омские врачи не придерживаются версии сторонников оппозиционера о его отравлении, они заявили, что в анализах политика следов яда найти не удалось.

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Госпитализация Алексея Навального в берлинскую университетскую клинику Шарите

 

22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Накануне основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет политика в Берлин, заявил в интервью Bild, что оппозиционера все же пытались отравить. «Навальный переживет отравление, но будет выведен из строя как политик на месяцы», — предположил он. Позднее Бизиль уточнил, что выразил личное мнение на основе оценки ситуации с отравлением Петра Верзилова, который два года назад лечился в той же клинике.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя слова Бизиля, отметила, что «доступа к медицинской информации ни у кого нет», достоверные сведения о состоянии политика могут поступить либо от нее самой, либо от врачей «Шарите».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Алексей Навальный, Германия, отравление
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