В ФРГ назвали «отчасти вероятным» отравление Навального

Оппозиционному политику нужно предоставить личную защиту, считает представитель правительства ФРГ. При этом в МИД отметили, что в деле Навального отсутствуют многие факты и Берлину нужно получить больше информации о произошедшем

Больница «Шарите», где лечат Алексея Навального (Фото: Markus Schreiber / AP)

Власти Германии считают «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

В Берлине убеждены, что Навальному нужно предоставить личную защиту, добавил он.

Чтобы убедиться в том, что политика действительно отравили, на чем настаивают его сторонники, Германии нужно получить больше информации о произошедшем, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Хайко Маас. «В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, и вероятно, криминологические, — приводит агентство слова Мааса. — Мы должны дождаться их».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Навальный впал в кому. Омские врачи не придерживаются версии сторонников оппозиционера о его отравлении, они заявили, что в анализах политика следов яда найти не удалось.