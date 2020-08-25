Лавров заявил об управлении белорусской оппозицией с Запада

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что белорусской оппозицией управляют западные силы. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу» по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Его расшифровка опубликована на сайте МИД России.

«Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии А.Г.Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период, — инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не считает возможным пытаться навязывать белорусскому руководству и народу посредников извне, «будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна».

Министр назвал белорусов мудрым народом, который может сам определить формы общенационального диалога и как он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности.

По словам Лаврова, американский посол услышал серьезные предостережения России относительно деятельности кругов, которые, «скажем, в Польше и Литве выражают недовольство нормализацией ситуации в Белоруссии, а также пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков».

Встречу с американским дипломатом Лавров назвал полезной, но выразил сомнения в легитимности совета белорусской оппозиции. «Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот координационный совет хочет функционировать. Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета», — сообщил глава российской дипломатии.

По его словам, на сайте лидера оппозиции Светланы Тихановской цели, которые этот орган преследует, описывались весьма противоречиво. Министр также отметил, что вопросы также вызывает и состав участников координационного совета, поскольку многие его члены узнали, что включены в него, постфактум.

Ранее пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс сообщила в Twitter, что Лавров на встрече с Биганом обсудили ситуацию в Белоруссии. Американский дипломат осудил применение насилия в отношении протестующих и выразил поддержку суверенитету Белоруссии и праву ее народа на самоопределение.

Тихановская объявила о создании координационного совета оппозиции для передачи власти в стране 14 августа. В него планируется включить представителей объединений, заинтересованных в национальном диалоге, в том числе трудовых коллективов, партий и профсоюзов. По факту создания координационного совета оппозиции Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело.

Причиной создания совета послужили итоги президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек). За его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

В белорусских городах с тех пор проходят митинги. Демонстранты требуют пересчета голосов, в первые дни протестов силовики разгоняли их, используя спецсредства.