Кравцов запретил школам собирать деньги с родителей на антисептики

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские школы не должны требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Его слова приводятся на сайте партии.

Миронов в разговоре с Кравцовым заметил, что родители из некоторых регионов пожаловались ему по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики.

«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — ответил на это министр.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, при входе в школу сотрудники обязаны проверять температуру каждого ученика, а также проследить, нет ли у него проявлений респираторных заболеваний. Носить маски и перчатки детям и учителям необязательно, отмечали в Минпросвещения. Однако этот вопрос зависит от эпидемиологической ситуации на местах и должен решаться на региональном и муниципальном уровне, указывали в ведомстве. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, маски и перчатки должны надевать все работники, организующие питание в школах.