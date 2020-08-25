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Пандемия коронавируса ,  
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Кравцов запретил школам собирать деньги с родителей на антисептики

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские школы не должны требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Его слова приводятся на сайте партии.

Миронов в разговоре с Кравцовым заметил, что родители из некоторых регионов пожаловались ему по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики.

«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — ответил на это министр.

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Согласно требованиям Роспотребнадзора, при входе в школу сотрудники обязаны проверять температуру каждого ученика, а также проследить, нет ли у него проявлений респираторных заболеваний. Носить маски и перчатки детям и учителям необязательно, отмечали в Минпросвещения. Однако этот вопрос зависит от эпидемиологической ситуации на местах и должен решаться на региональном и муниципальном уровне, указывали в ведомстве. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, маски и перчатки должны надевать все работники, организующие питание в школах.

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Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

В августе Кравцов сообщил, что с 1 сентября все школы начнут работу в очном режиме. Он также отметил, что решение о проведении праздничных мероприятий регионы будут принимать самостоятельно. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что во избежание распространения коронавирусной инфекции столичным школам стоит воздержаться от традиционных линеек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: школы, Минпросвещения, Сергей Кравцов, коронавирус, COVID-19, маски
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