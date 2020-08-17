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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор порекомендовал провести линейки 1 сентября на улице

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации властям регионов по проведению торжественных мероприятий в школах 1 сентября на улице. При этом родителям посоветовали приходить в масках. Об этом говорится в опубликованном письме двух ведомств территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям.

Документ вводит запрет на массовые мероприятия, а курсы внеурочной деятельности предлагается перенести на каникулы, выходные или нерабочие дни.

Школы также будут должны измерять ученикам при входе температуру и не допускать к занятиям тех, у кого обнаружат признаки заболевания. Персонал пищеблоков обязан использовать средства индивидуальной защиты.

При возможности рекомендовано проводить дистанционные уроки по отдельным предметам. В документе говорится, что, если эпидемическая ситуация ухудшится, рекомендуется перейти на дистанционное обучение.

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Фото: Андрей Гребнев / Global Look Press

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год по всей стране начнется 1 сентября в очном режиме, при этом решение о проведении торжественных линеек будут принимать региональные администрации. Мэр Москвы Сергей Собянин уже отменил в столице школьные линейки.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что решение о том, в каком формате с учетом пандемии коронавируса будет проходить новый учебный год, будет принято 20 августа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, 1 сентября, Роспотребнадзор, Минпросвещения
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