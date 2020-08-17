Роспотребнадзор порекомендовал провести линейки 1 сентября на улице

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Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации властям регионов по проведению торжественных мероприятий в школах 1 сентября на улице. При этом родителям посоветовали приходить в масках. Об этом говорится в опубликованном письме двух ведомств территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям.

Документ вводит запрет на массовые мероприятия, а курсы внеурочной деятельности предлагается перенести на каникулы, выходные или нерабочие дни.

Школы также будут должны измерять ученикам при входе температуру и не допускать к занятиям тех, у кого обнаружат признаки заболевания. Персонал пищеблоков обязан использовать средства индивидуальной защиты.

При возможности рекомендовано проводить дистанционные уроки по отдельным предметам. В документе говорится, что, если эпидемическая ситуация ухудшится, рекомендуется перейти на дистанционное обучение.