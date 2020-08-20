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Пандемия коронавируса ,  
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Кравцов напомнил о невозможности заменить очную систему образования

Фото: Елена Сиконская / Global Look Press
Фото: Елена Сиконская / Global Look Press

С 1 сентября занятия в школах будут проводиться в очной форме. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах Российской Федерации.

Министр заявил, что дистанционное образование никогда не заменит его традиционной системы. «Решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что школы должны будут работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор рекомендовал не проводить массовые мероприятия в училищах
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ранее Роспотребнадзор призвал проводить массовые школьные мероприятия на улице. Также ведомство заявило, что рекомендуется по возможности проводить дистанционные занятия по отдельным предметам. При ухудшении эпидемиологической обстановки школам следует перейти на дистанционное обучение.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате проведения учебных занятий в школах будет принято 20 августа. «Без сомнения, мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации», — говорилось в выступлении премьера.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: учебный год, 1 сентября, коронавирус, Минпросвещения, Сергей Кравцов
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