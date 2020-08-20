Кравцов напомнил о невозможности заменить очную систему образования

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С 1 сентября занятия в школах будут проводиться в очной форме. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах Российской Федерации.

Министр заявил, что дистанционное образование никогда не заменит его традиционной системы. «Решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что школы должны будут работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор призвал проводить массовые школьные мероприятия на улице. Также ведомство заявило, что рекомендуется по возможности проводить дистанционные занятия по отдельным предметам. При ухудшении эпидемиологической обстановки школам следует перейти на дистанционное обучение.