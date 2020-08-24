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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности. Об этом заявили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.

В последние дни августа в учебных заведениях проводятся генеральные уборки и дезинфекция.

Департамент образования и науки Москвы разработал рекомендации по организации учебного процесса, чтобы свести к минимуму контакты между детьми из разных параллелей.

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Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

«В этом году в школах допускается отход от единого графика начала занятий с возможностью установления индивидуального начала работы для каждой параллели, — заявила вице-мэр. — <...> У параллелей будут разные перемены, разное время приема пищи, что минимизирует возможность пересечения».

К 26 августа учителя сообщат график занятий родителям и ответят на все вопросы.

Общие линейки 1 сентября отменены. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Исключение составят предметы, для которых нужно специальное оборудование.

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Все сотрудники сферы образования в Москве до 1 сентября пройдут бесплатное тестирование на COVID-19.

«На сегодняшний день протестированы уже 100 тыс. человек, 28 числа мы закончим тестировать всех», — заявила Ракова.

Школы будут обеспечены масками и перчатками. Ученики смогут пользоваться ими по желанию, учителям рекомендовано находиться в средствах защиты. Остальные сотрудники будут носить средства защиты в обязательном порядке.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Класс, который контактировал с заболевшим ребенком, будет направлен на карантин на 14 дней, сообщила Ракова. Во время карантина школа должна обеспечить обучение изолированных в дистанционном формате.

Из-за пандемии коронавируса весной все российские школы перешли на дистанционное обучение. С 23 марта по 12 апреля всех школьников отпустили на внеочередные каникулы. Позднее до конца учебного года занятия проходили дистанционно.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября занятия в школах будут проходить в очном режиме. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что школьников будут на 14 дней переводить на дистанционное обучение, если у кого-то из учащихся выявят коронавирусную инфекцию. Число классов, закрытых на карантин, будут определять в зависимости от количества заболевших. По словам главы города, сейчас COVID-19 обнаруживают у 25–30 детей в сутки.

По данным опроса онлайн-школы Skysmart, большинство учащихся предпочитают очный формат. Об этом заявили почти 50% опрошенных детей. По их мнению, качество удаленного обучения может пострадать, если у кого-то из учеников нет компьютера или он не всегда работает без сбоев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: новости, Анастасия Ракова, пандемия
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