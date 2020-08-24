В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности. Об этом заявили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.

В последние дни августа в учебных заведениях проводятся генеральные уборки и дезинфекция.

Департамент образования и науки Москвы разработал рекомендации по организации учебного процесса, чтобы свести к минимуму контакты между детьми из разных параллелей.

«В этом году в школах допускается отход от единого графика начала занятий с возможностью установления индивидуального начала работы для каждой параллели, — заявила вице-мэр. — <...> У параллелей будут разные перемены, разное время приема пищи, что минимизирует возможность пересечения».