В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности. Об этом заявили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
В последние дни августа в учебных заведениях проводятся генеральные уборки и дезинфекция.
Департамент образования и науки Москвы разработал рекомендации по организации учебного процесса, чтобы свести к минимуму контакты между детьми из разных параллелей.
«В этом году в школах допускается отход от единого графика начала занятий с возможностью установления индивидуального начала работы для каждой параллели, — заявила вице-мэр. — <...> У параллелей будут разные перемены, разное время приема пищи, что минимизирует возможность пересечения».
Все сотрудники сферы образования в Москве до 1 сентября пройдут бесплатное тестирование на COVID-19.
«На сегодняшний день протестированы уже 100 тыс. человек, 28 числа мы закончим тестировать всех», — заявила Ракова.
Школы будут обеспечены масками и перчатками. Ученики смогут пользоваться ими по желанию, учителям рекомендовано находиться в средствах защиты. Остальные сотрудники будут носить средства защиты в обязательном порядке.
Класс, который контактировал с заболевшим ребенком, будет направлен на карантин на 14 дней, сообщила Ракова. Во время карантина школа должна обеспечить обучение изолированных в дистанционном формате.
Из-за пандемии коронавируса весной все российские школы перешли на дистанционное обучение. С 23 марта по 12 апреля всех школьников отпустили на внеочередные каникулы. Позднее до конца учебного года занятия проходили дистанционно.
В августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября занятия в школах будут проходить в очном режиме. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что школьников будут на 14 дней переводить на дистанционное обучение, если у кого-то из учащихся выявят коронавирусную инфекцию. Число классов, закрытых на карантин, будут определять в зависимости от количества заболевших. По словам главы города, сейчас COVID-19 обнаруживают у 25–30 детей в сутки.
По данным опроса онлайн-школы Skysmart, большинство учащихся предпочитают очный формат. Об этом заявили почти 50% опрошенных детей. По их мнению, качество удаленного обучения может пострадать, если у кого-то из учеников нет компьютера или он не всегда работает без сбоев.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом