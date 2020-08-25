Кравчук допустил подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Украина готова возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире «Українське радіо».

«Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал Кравчук.

Однако он отметил, что украинцы «в жизни никогда» не пойдут на то, чтобы дать воду «промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное».

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