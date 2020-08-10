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Крымские власти построят стационарный водовод для Симферополя

Торжественный запуск 15 трубопроводов между Тайганским и Симферопольским водохранилищами
Торжественный запуск 15 трубопроводов между Тайганским и Симферопольским водохранилищами (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Правительство Республики Крым готовит обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, сообщил ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова. Он обеспечит водой жителей Симферополя.

В июле этого года Аксенов попросил министра обороны России Сергея Шойгу в качестве временной меры помочь в прокладке трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища. Потребность в строительстве возникла в связи с дефицитом воды в городе. Прокладка труб закончилась 10 августа.

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В феврале 2019 года правительство Симферополя сообщило о дефиците питьевой воды. Для решения проблемы местные власти подняли вопрос о переходе на ограниченное водоснабжение, однако отказались от этой идеи, когда дожди наполнили городские водохранилища.

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Фото: Артур Байназаров / Reuters

В марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос водоснабжения Крыма — это вопрос ответственности перед украинцами, проживающими на полуострове. Однако глава правительства добавил, что Крым не имеет технической возможности возобновить подачу воды в регион, по крайней мере до его возвращения в состав Украины.

В августе Шмыгаль сообщил, что Украина может возобновить поставку пресной воды в Крым, если будет стоять вопрос о гуманитарной катастрофе на полуострове.

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Теги: вода, Симферополь, крым
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