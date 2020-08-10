Крымские власти построят стационарный водовод для Симферополя

Торжественный запуск 15 трубопроводов между Тайганским и Симферопольским водохранилищами (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Правительство Республики Крым готовит обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, сообщил ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова. Он обеспечит водой жителей Симферополя.

В июле этого года Аксенов попросил министра обороны России Сергея Шойгу в качестве временной меры помочь в прокладке трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища. Потребность в строительстве возникла в связи с дефицитом воды в городе. Прокладка труб закончилась 10 августа.

В феврале 2019 года правительство Симферополя сообщило о дефиците питьевой воды. Для решения проблемы местные власти подняли вопрос о переходе на ограниченное водоснабжение, однако отказались от этой идеи, когда дожди наполнили городские водохранилища.