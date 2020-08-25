Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

Адвокат Эльман Пашаев, вернувшийся к защите актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом, решил обратиться в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру из-за угроз в свой адрес. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Пашаев пожаловался, что на него «оказывается колоссальное давление», чтобы он отказался от дела Ефремова.

«Из-за работы над этим делом в мой адрес поступают угрозы, на меня оказывается колоссальное давление. Мне известно, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении меня к уголовной ответственности», — сказал защитник.

24 августа Пашаев, ранее отстраненный от защиты Ефремова по желанию самого актера, сообщил РБК, что артист перезаключил с ним соглашение о защите. О намерении поменять адвокатов Ефремов заявил на заседании суда 21 августа.