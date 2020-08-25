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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

Адвокат Эльман Пашаев, вернувшийся к защите актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом, решил обратиться в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру из-за угроз в свой адрес. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Пашаев пожаловался, что на него «оказывается колоссальное давление», чтобы он отказался от дела Ефремова.

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«Из-за работы над этим делом в мой адрес поступают угрозы, на меня оказывается колоссальное давление. Мне известно, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении меня к уголовной ответственности», — сказал защитник.

24 августа Пашаев, ранее отстраненный от защиты Ефремова по желанию самого актера, сообщил РБК, что артист перезаключил с ним соглашение о защите. О намерении поменять адвокатов Ефремов заявил на заседании суда 21 августа.

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Михаил Ефремов

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян. В его крови также обнаружили следы наркотиков.

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Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Артист отправлен под домашний арест. Изначально Ефремов признал себя виновным, однако позднее отказался от признания.

В июле Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарные дела в отношении Пашаева и адвоката потерпевших Александра Добровинского из-за их публичной активности, которая нарушает принципы профессиональной этики.

Стратегия адвокатов Ефремова не раз подвергалась критике со стороны коллег и деятелей культуры.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат
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