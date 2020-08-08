Режиссер Грымов назвал уничтожающей стратегию защиты Ефремова

Стратегия адвокатов актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, «уничтожает» артиста. Такое мнение в эфире НСН высказал художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.

Он считает, что Ефремов и сам «юлит», то признавая вину, то нет. «Но я считаю, нельзя забывать, что есть семья, где погиб человек из-за этого кошмарного ДТП с пьяным водителем. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова», — сказал Грымов.

Ранее адвокат Александр Островский назвал Ефремова «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева. По его словам, актер попался в руки шарлатану. Признание вины могло бы стать одним из смягчающих обстоятельств, «а так Ефремов затягивает себе петлю на шее», отметил Островский.

5 августа представший перед судом Ефремов не стал признавать вину, заявив, что «ничего не помнит». Автомобиль актера в начале июня на Смоленской площади врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. В крови артиста были обнаружены алкоголь и следы наркотиков.