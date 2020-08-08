Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Режиссер Грымов назвал уничтожающей стратегию защиты Ефремова Общество, 02:42 «Питтсбург» Малкина вылетел из Кубка Стэнли Спорт, 02:37 Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики Экономика, 02:02 Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн Политика, 01:56 В Гидрометцентре пообещали москвичам заметное похолодание Общество, 01:17 Консул в Белоруссии сообщил об отсутствии жалоб у задержанных россиян Общество, 00:52 Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 20 Общество, 00:20 Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК» Политика, 00:08 Дубль Роналду не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов Спорт, 00:02 Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Pro, 00:00 В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров России Общество, 07 авг, 23:59 «Манчестер Сити» выбил «Реал» из розыгрыша Лиги чемпионов Спорт, 07 авг, 23:55 Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа Политика, 07 авг, 23:31 Fitch увидел усиление санкционных рисков для России на фоне выборов в США Экономика, 07 авг, 23:24
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Режиссер Грымов назвал уничтожающей стратегию защиты Ефремова

Стратегия адвокатов актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, «уничтожает» артиста. Такое мнение в эфире НСН высказал художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.

Он считает, что Ефремов и сам «юлит», то признавая вину, то нет. «Но я считаю, нельзя забывать, что есть семья, где погиб человек из-за этого кошмарного ДТП с пьяным водителем. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова», — сказал Грымов.

Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове
Общество
Михаил Ефремов

Ранее адвокат Александр Островский назвал Ефремова «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева. По его словам, актер попался в руки шарлатану. Признание вины могло бы стать одним из смягчающих обстоятельств, «а так Ефремов затягивает себе петлю на шее», отметил Островский.

5 августа представший перед судом Ефремов не стал признавать вину, заявив, что «ничего не помнит». Автомобиль актера в начале июня на Смоленской площади врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. В крови артиста были обнаружены алкоголь и следы наркотиков.

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова
Общество
Михаил Ефремов

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Артист находится под домашним арестом.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть
Теги: Михаил Ефремов, ДТП, уголовное дело, адвокат
Материалы по теме
Свидетель ДТП с участием джипа Ефремова рассказал о поведении водителя
Общество
В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП
Общество
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter