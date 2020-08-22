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Авария с участием Ефремова ,  
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Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что знает, чьи отпечатки были на руле машины артиста, и они не принадлежат Ефремову. Об этом защитник сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«За рулем отпечатки пальцев другого человека, не Ефремова. <...> Пальчики Ефремова там отсутствуют», — сказал юрист.

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Пашаев также заявил, что Ефремов перед аварией заходил в бар пешком.

Ранее адвокат говорил, что водитель, сидевший в автомобиле актера Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, и это — «весьма известный, непростой человек». Защитник отметил РБК, что свидетель описал приметы того, кто был за рулем.

Свидетель защиты Александр Кобец заявлял, что во время аварии Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». При этом он сообщал в суде, что страдает проблемами со зрением, а перед тем, как заметить ДТП, пил пиво.

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Ефремов во время судебного заседания 21 августа отказался от всех своих адвокатов, отметив, что в суде смеются над свидетелями его защиты и Пашаевым. «Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», — сказал артист.

Машина Ефремова в начале июня вылетела на встречную полосу Смоленской площади Москвы и врезалась в фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Позже курьер умер в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его обвинили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, улики, адвокат
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