Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что знает, чьи отпечатки были на руле машины артиста, и они не принадлежат Ефремову. Об этом защитник сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«За рулем отпечатки пальцев другого человека, не Ефремова. <...> Пальчики Ефремова там отсутствуют», — сказал юрист.

Пашаев также заявил, что Ефремов перед аварией заходил в бар пешком.

Ранее адвокат говорил, что водитель, сидевший в автомобиле актера Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, и это — «весьма известный, непростой человек». Защитник отметил РБК, что свидетель описал приметы того, кто был за рулем.