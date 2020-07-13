Палата адвокатов объяснила претензии к защитникам сторон по делу Ефремова

Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарные производства в отношении адвокатов по делу актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в связи с их публичной активностью, которая нарушает принципы профессиональной этики. Об этом говорится в сообщении на сайте палаты.

«Необходимость возбуждения дисциплинарных дел в связи с рассматриваемым поведением указанных адвокатов обусловлена заботой об авторитете адвокатуры», — сообщили в адвокатской палате.

Эльман Пашаев представляет интересы актера Михаила Ефремова, который сидел за рулем вылетевшего на встречную полосу Садового кольца в Москве автомобиля Jeep Grand Cherokee. Ефремов въехал в фургон, за рулем которого сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров, после ДТП Захаров умер в больнице от полученных травм. Александр Добровинский — адвокат семьи Сергея Захарова.

В сообщении адвокатского объединения говорится, что Добровинский и Пашаев нарушили требования Кодекса профессиональной этики адвоката, нарушения были допущены в ходе публичного обсуждения дела Ефремова. Поведение адвокатов в медийной сфере должно быть «сдержанным и взвешенным», считают в ФПА.