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Палата адвокатов объяснила претензии к защитникам сторон по делу Ефремова

Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарные производства в отношении адвокатов по делу актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в связи с их публичной активностью, которая нарушает принципы профессиональной этики. Об этом говорится в сообщении на сайте палаты.

«Необходимость возбуждения дисциплинарных дел в связи с рассматриваемым поведением указанных адвокатов обусловлена заботой об авторитете адвокатуры», — сообщили в адвокатской палате.

Эльман Пашаев представляет интересы актера Михаила Ефремова, который сидел за рулем вылетевшего на встречную полосу Садового кольца в Москве автомобиля Jeep Grand Cherokee. Ефремов въехал в фургон, за рулем которого сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров, после ДТП Захаров умер в больнице от полученных травм. Александр Добровинский — адвокат семьи Сергея Захарова.

В сообщении адвокатского объединения говорится, что Добровинский и Пашаев нарушили требования Кодекса профессиональной этики адвоката, нарушения были допущены в ходе публичного обсуждения дела Ефремова. Поведение адвокатов в медийной сфере должно быть «сдержанным и взвешенным», считают в ФПА.

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<p>Эльман Пашаев&nbsp;и Михаил Ефремов</p>

О возбуждении дисциплинарных дел против Пашаева и Добровинского ФПА объявила 10 июля. Тогда в организации сообщили, что это сделано в соответствии с нормами федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката (далее Кодекс). При этом причину такого решения в Федеральной палате не уточнили.

При этом еще в июне Совет ФПА выразил обеспокоенность поведением Пашаева и Добровинского, которые активно давали комментарии СМИ. Адвокатов обвинили о разглашении сведений, составляющих предмет адвокатской тайны и использовании своей причастность к «громкому» делу для саморекламы.

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Эльман Пашаев

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. Медэкспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против актера возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Также он проходит свидетелем по делу по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Теги: адвокаты, Михаил Ефремов, Федеральная палата адвокатов
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