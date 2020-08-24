Ярмыш обратилась к СК после сообщения клиники о состоянии Навального

Кира Ярмыш (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш выразила надежду на то, что Следственный комитет заведет уголовное дело по факту отравления оппозиционера. Об этом она написала в Twitter. Такой твит она опубликовала после того, как немецкая клиника «Шарите» (Charite), куда поместили политика, сообщила, что анализы Навального указывают на его отравление.

«Надеюсь, теперь Следственный комитет посчитает нужным все-таки возбудить уголовное дело по факту отравления?» — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

Ярмыш также добавила, про «токсическое отравление» Навального ей впервые сообщили врачи скорой помощи, которые госпитализировали политика. «Это было не мое предположение. То есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод», — написала Ярмыш, добавив, что главврач омской больницы, который сообщал о состоянии политика, «все это время просто морочил всем голову».