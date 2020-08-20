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Собянин назвал условия перевода школьников на «дистанционку»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней, если у учащихся в них школьников диагностируют коронавирусную инфекцию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«[Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры — переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 дней», — сказал Собянин.

Таким образом, по словам мэра, число классов, которые будут переходить на дистанционное обучение, зависит от количества заболевших. Сейчас COVID-19 выявляют у 25-30 школьников в сутки, добавил Собянин.

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Ранее мэр сообщил, что учебный год в школах Москвы начнется без проведения торжественных линеек и других массовых мероприятий из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

Он также говорил, что школы будут дезинфицировать, а у входящих в здание начнут измерять температуру. Кроме того, учащиеся должны заниматься в одном классе, чтобы ограничить передвижения внутри школы. Переходить из класса в класс школьники будут только по мере необходимости, например, если для занятия необходимо специальное оборудование.

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