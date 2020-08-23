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Российские школьники оценили дистанционное обучение

Российские школьники сообщили, какой формат обучения они считают предпочтительным. Результаты опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart, приводит RT.

Почти половина школьников (49%) сообщили, что после перехода на дистанционный формат стали больше ценить очное обучение. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.

О том, что обучение должно быть наполовину дистанционным, заявили 20% школьников. При этом они указали, что для учебы в таком формате все ученики должны быть обеспечены компьютерами и доступом в интернет, а цифровые инструменты — исправно работать.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В качестве минусов очного обучения школьники назвали необходимость ранних подъемов (25%) и невозможность учиться в своем темпе (17%). Среди плюсов участники опроса перечислили лучшее объяснение материала учителями (30%), живое общение с одноклассниками (29%) и преподавателями (11%).

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.

В России из-за пандемии коронавирусной инфекции федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта. С 23 марта по 12 апреля школьники ушли на внеочередные каникулы, после этого занятия в школах до конца учебного года продолжались в дистанционном формате.

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Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября занятия в школах будут проводиться в очной форме.

Теги: школа, дистанционное обучение, опрос
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