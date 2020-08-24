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Вице-премьер назвал сроки поступления первых серийных Су-57 в войска

Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Минобороны РФ)

Первые серийные истребители Су-57 поступят в войска до конца 2020 года. Об этом сообщил на форуме «Армия-2020» зампред правительства Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Комсомольск-на-Амуре уже приступил к изготовлению серийных образцов», — сказал вице-премьер. По его словам, первый серийный образец можно ожидать в этом году.

Борисов также добавил, что серийная закупка Су-57 в рамках текущей госпрограммы вооружения — это вопрос ближайших лет.

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Истребитель Су-57
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. По данным Министерства обороны, он отличается малой заметностью и повышенной маневренностью, что делает его превосходящим все западные аналоги.

В ноябре 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко объявил, что первый серийный Су-57 поступит в войска воздушно-космических сил до начала 2020 года. Тогда он заявил, что работу над первым самолетом уже заканчивают инженеры Комсомольска-на-Амуре.

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Российский многофункциональный истребитель Су-57

Первые испытания прошли в декабре 2019 года. Во время проверки работы двигателя Су-57 упал в Хабаровской области. Пилот истребителя успел катапультироваться, и в результате крушения никто не пострадал.

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В марте 2020 года Минобороны опубликовало видео полетов истребителя. Ведомство сообщило, что летчики ВКС полностью освоили управление самолетом во всех режимах, в том числе на пределе высот, скоростей и перегрузок.

Теги: Минобороны, Су-57, истребитель
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