Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщается в Twitter военного ведомства, летчики Воздушно-космических сил полностью освоили Су-57 на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.

На видео показано, как летчики отрабатывают элементы одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. До 2028 года российские ВКС планируют получить 76 таких самолетов. В декабре 2019 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о начале «первых масштабных поставок» Су-57 в ВКС в 2020 году.