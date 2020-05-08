Замглавы Минобороны назвал сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем

Истребитель Су-57 (Фото: Global Look Press)

Поставки истребителей Су-57 с двигателем четвертого поколения в ВКС России будут идти «до середины 2020-х годов», а затем начнутся поставки самолетов с двигателем пятого поколения. Об этом сообщил замминистра Минобороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона».



«Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа», — сказал Криворучко (цитата по «РИА Новости»).

На первом этапе, «до середины 2020-х», истребители будут поступать в войска с двигателями четвертого поколения, а на втором этапе, после окончания испытаний начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, указал Криворучко. Такие двигатели имеют повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла, отметил он.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. До 2028 года российские ВКС должны получить на вооружение 76 таких истребителей. Первые поставки Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году, говорил в декабре прошлого года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.